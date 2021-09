이디야커피, 컵커피 출시 후 누적 판매 300만개 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 이디야커피가 지난 6월 출시한 컵커피가 3개월여만에 누적 판매 300만개를 달성했다고 23일 밝혔다.

이디야커피가 지난 6월 출시한 컵커피는 이디야커피의 자체 로스팅 공장 ‘드림팩토리’에서 특허 출원 된 로스팅 기법으로 커피전문점 수준의 맛을 구현했다. 일반 여과지가 아닌 직물의 종류인 플란넬을 이용해 드립하는 방식인 ‘융드립’ 추출 방식을 통해 커피 본연의 진한 맛과 향을 내는 것이 특징이다.

‘이디야 컵커피’는 이디야커피의 인기메뉴 ‘토샷추’(토피넛 라떼 샷 추가)를 연상케하는 ‘토피넛 시그니처 라떼’를 포함해 ‘돌체 콜드브루’, ‘카페라떼’ 총 3가지로 구성돼 있다.

이디야커피 컵커피는 CU, 미니스톱, 세븐일레븐, 이마트24의 편의점과 홈플러스에서 만날 수 있으며, 향후 더 다양한 유통 경로를 통해 고객들이 컵커피를 즐길 수 있도록 할 방침이다.

또한 이디야커피는 컵커피 외에도 비니스트, 캡슐커피, 커피믹스 등의 제품과 콤부차, 탄산음료, 탄산수 등을 통해 고객에게 다양한 맛을 전하기 위해 노력하고 있다.

이청암 이디야커피 유통사업본부 본부장은 “이디야커피의 좋은 맛과 품질의 제품을 고객이 언제 어디에서든지 즐기실 수 있도록 준비한 ‘컵커피’가 고객에게 꾸준한 사랑을 얻어 기쁘다”라며 “고객에게 최고의 맛을 드리는 다양한 제품을 준비해 고객들에게 행복을 드릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.

