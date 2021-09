KT 구현모 “감염병 관리 위해 ICT 활용…규제 유연화해야"

KT, UN브로드밴드위원회서 리포트 발간

[아시아경제 조슬기나 기자]KT가 국제연합(UN) 브로드밴드위원회에서 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 극복을 위한 ICT 및 글로벌 협력의 중요성을 강조한 리포트를 발간했다.

23일 KT에 따르면 이 회사는 지난 19일 온라인으로 진행된 브로드밴드위원회 가을 정기총회에서 ‘감염병 관리를 위한 ICT 및 글로벌 협력의 중요성’이라는 제목의 감염병 관리 워킹그룹 리포트 내용을 발표했다. 주요 내용은 ▲코로나19 대응을 위한 국제적 노력 및 우수사례 ▲코로나19 대응 과정에서 얻은 가치 있는 교훈 ▲향후 발생 가능한 팬데믹 극복을 위한 글로벌 협력 방안에 대한 제언 사항 등이다.

KT는 그간 감염병 관리 워킹그룹이 분석한 아시아, 유럽, 북미, 아프리카 14개나라의 코로나19 대응 전략과 ICT 활용 사례를 바탕으로 신규 감염병에 대처할 수 있도록 ICT 기반을 둔 감염병 대응 시스템을 구축할 필요가 있다고 제언했다.

감염병 관리 워킹그룹 의장을 맡고 있는 구현모 KT 대표는 “감염병 관리를 위한 ICT 활용이 적시에 효율적으로 이루어지기 위해서는 관련 데이터와 네트워크의 규제를 유연하게 만들 필요가 있다”며 “데이터 공유와 국가간 정책조율을 위한 글로벌 민관협동 감염병 대응 관리방식을 준비하는 것도 고려해야 한다”고 강조했다.

그간 KT는 감염병 관리를 위한 다양한 ICT에 기반을 둔 솔루션을 개발해 왔고, 감염병확산방지플랫폼(Global Epidemic Prevention Platform), 콜체크인 등을 통해 한국의 코로나 대응에도 기여했다. KT는 이번 리포트가 미래의 ICT를 활용한 감염병 대응책 마련에 기여할 것으로 보고 있다. 이 리포트는 브로드밴드위원회 위원들의 최종 의견수렴 후 10월중 브로드밴드위원회 홈페이지를 통해 배포될 예정이다.

브로드밴드위원회는 국제전기통신연합(ITU)과 UN교육과학문화기구(UNESCO)가 공동 주관하고 UN이 지원해 2010년 출범한 비상설 국제기구다. 각국 정상, 정부 및 정책기관 고위관료, ICT 기업 최고경영자(CEO), UN 및 ITU 등 국제기구 대표, 학계 저명인사 등이 참여한다. 우리나라에서는 구 대표가 유일한 위원으로 참여 중이다.

구 대표가 의장을 맡고 있는 ‘감염병 관리 워킹그룹’에는 르완다 폴 카가메 대통령, 화웨이, 싱가포르 정부 관계자 등을 포함해 총 16명이 참여하며, 코로나19 대응을 중심으로 ICT을 활용한 각 국가의 대응 사례 분석을 진행했다. 이 결과를 토대로 KT는 글로벌 감염병 공동대응 체계의 구체적 방향성을 제시한다는 계획을 세우고, 1년 간의 활동으로 통해 리포트를 작성했다.

이와 함께 온라인 총회에서 함께 발표된 2021브로드밴드위원회 연차보고서에는 KT의 핵심 추진 사항이자 전세계적으로 화두인 ESG 경영사례도 게재 됐다.

