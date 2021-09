진중권 "문준용 물고 늘어지는 尹 캠프, 천박"…서민 "난 천박하련다"

진중권 "尹 캠프, 정비 필요…문화예술 이해 천박"

서민 "세계적 예술가가 왜 국민 세금 싹쓸이?"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 전 검찰총장 측이 문재인 대통령의 아들인 준용씨 지원금 특혜 의혹을 제기하자 진중권 전 동양대 교수가 "천박하다"고 비판했다. 그러자 진 전 교수와 이른바 '조국흑서(黑書)'를 공동 집필한 서민 단국대 기생충학과 교수는 "난 그냥 천박하련다"라고 비꼬았다.

서 교수는 22일 자신의 페이스북에 '나는 천박하다'라는 제목의 글을 올려 '문 씨 지원금 특혜논란이 천박하다'는 취지의 진 전 교수 기사를 공유하며 "이걸 부당하다고 말하는 게 천박한 거라면 난 그냥 천박하련다"고 말했다.

이어 "대통령 아들이란 자가 2년간 2억 가까운 돈을 벌고도 코로나로 전시를 못 해서 피해를 봤다며 또 1400만원의 지원금을 받았단다"며 "세계적 예술가가 왜 국민 세금만 싹쓸이하는지. 세계적 기생충 학자한텐 지원금을 안 주냐"고 했다.

앞서 윤석열 캠프 김인규 부대변인은 지난 21일 논평을 내고 "문 씨에 대한 공공지원금이 지난 2년 반 동안 총 2억184만원이라고 하는 데 한 번도 아니고 여러 번 계속되는 이유는 무엇이냐"고 지적했다.

이어 "문 씨가 미디어 아트계에 세계적인 예술인이 맞다면 도대체 왜 국민의 혈세로만 지원을 받는 것인가"라며 "국민 세금으로 지원되는 돈을 받지 않고도 사람들의 주목을 받는 작품들을 전시할 수 있어야 세계적이진 않더라도 국내에서 호평받는 작가가 될 수 있는 거 아닌가"라고 반문했다.

또 김 부대변인은 "코로나로 전시할 기회가 사라져 수입이 거의 없는 예술인들은 이에 대해 어떻게 생각할까, 정부 지원금으로 고작 몇백만 원을 손에 쥐는 자영업자들과 소상공인들의 마음은 또 어떨까"라며 "문 씨에 대한 지자체와 기관 등의 지원 과정에서 '대통령의 아들'이란 점이 작동했는지 국민은 궁금해할 것이다"고 했다.

이에 진 전 교수는 "윤 캠프가 심심한 모양. 이런 거나 물고 늘어지고 있으니"라며 "문화예술에 대한 이해가 일천하고 천박. 캠프의 정비가 필요하다"고 비판했다.

한편 문 씨는 지난해 5월 강원도 박수근어린이미술관 개관 당시 출품한 작품 '숨은그림찾기'에 대해 양구군청 예산으로 총 7089만원을 배정받은 사실이 알려져 논란을 빚었다.

문 씨는 자신의 페이스북을 통해 "(제가) 받았다는 지원금은 미술관이 전시를 하기 위해 제 작품을 구매한 비용을 뜻한다"며 "마치 코로나19 생계 지원을 받은 것처럼 호도하며 가짜 뉴스를 조장한다"고 반박했다. 논란이 커지자 김 부대변인의 논평은 하루 만에 철회됐다.

