[클릭 e종목]KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자 추진은 '긍정적 요인'

[아시아경제 이선애 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 '청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"'청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화" close 가 스튜디오지니에 1750억원 규모로 유상증자를 추진하는 것은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 '청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"'청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화" close 주가에 긍정적 요인으로 작용할 것이라는 분석이 나왔다.

23일 최남곤 유안타증권 연구원은 "SK이노베이션-SK배터리,LG화학-LG에너지솔루션, SK케미칼-SK바이오사이던스의 관계와 달리 스튜디오지니의 가치에 주목해 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 '청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"'청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화" close 주식을 매수하는 투자자는 거의 없다"면서 "따라서 자회사 상장이 주가에 독이 되기 보다는 오히려 드라마 제작과 유통이라는 고유의 투자 포인트를 환기 시켜줄 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 전망한다"고 밝혔다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 '청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"'청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화" close 는 스튜디오지니에 1750억원 규모로 유상증자를 추진, 이를 통해 자본금은 528억원 → 2278억원으로 확대된다. 스튜디오 지니는 2021년 6개, 2022년 15개, 2023년 20개의 드라마 제작을 추진한다. 2025년까지 1000개 규모의 IP 라이브러리 구축이 목표다. 스튜디오지니 산하에는 시즌(100%), 지니(36%), 스토리위즈(100%), 스카이TV(22%), 현대미디어(100%)의 자회사가 구축돼 있다. 향후 스튜디오지니는 드라마 제작, 시즌, 현대미디어, 스카이TV, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 '청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"'청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화" close 는 드라마 유통의 역할을 나눠서 담당할 예정이다. 즉 CJ그룹의 스튜디오드래곤 ? TVN, TVING의 관계처럼 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 '청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"'청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화" close 도 미디어 사업 체제를 구축하려는 것이다. 어느 정도 드라마 제작 레코드를 쌓게 되면, 자연스럽게 스튜디오지니 기업공개(IPO) 작업에 나설 것으로 전망된다.

최 연구원은 "분할은 올해 한국 통신업종의 기업 가치 증대를 위한 잘 나가는 카드로 활용될 예정"이라며 " KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,550 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 550,146 전일가 32,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 '청년ON 프로젝트' 기업 호응…"KT·삼성 이어 LG·SK 약속"'청년 1.2만명 채용' KT, 이번엔 중장년 재직자 재취업 지원KT, 스튜디오지니에 1750억 유상증자… "콘텐츠 경쟁력 강화" close 분할은 거대한 통신업에 매몰된 각각의 성장 사업에 대한 투자자의 환기를 불러오면서 전체 기업 가치를 끌어올리는 좋은 수단으로 자리 매김할 것으로 전망된다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr