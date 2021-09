KGC인삼공사, ‘정관장 활기력 에너지박스’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] KGC인삼공사는 ‘정관장 활기력 에너지박스’를 출시했다고 23일 밝혔다.

‘정관장 활기력 에너지박스’는 직장인들의 한달 워크데이를 기준으로 ‘정관장 활기력(20㎖)’을 하루에 1병씩, 20병으로 리패키징한 카카오 선물하기 전용 제품이다. 젊은층 타깃을 겨냥해 배터리가 충전되는 패키지는 물론 패키지 내부에서 ‘정관장 활기력’을 꺼낼 때마다 하루 응원의 메시지를 담은 ‘펀(FUN) 요소’를 결합했다.

‘정관장 활기력’은 6년근 홍삼농축액에 생강, 대추, 구기자, 오미자, 황기 등 전통소재와 비타민 B, C를 배합한 앰플형 건강 드링크다. ‘정관장 활기력’은 카카오 선물하기 시장에서 최근 3년간 연평균 매출이 전년동기대비 265% 성장했다.

KGC인삼공사 관계자에 따르면 “‘정관장 활기력 에너지박스’는 하루에 한번 간편하게 기력을 북돋을 수 있는 베스트셀러 제품이다”면서 “비대면 선물시장이 성장하는 가운데 직장인의 피로감 해소를 위한 카카오 선물하기 전용 제품으로 출시하게 됐다”고 전했다.

