BGF리테일, 하반기 신입사원 공개채용…“지역 인재 적극 발굴”

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 오는 27일부터 2021년 하반기 신입사원 공개채용을 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 채용에서는 ▲영업관리 ▲전략기획 ▲상품운영 ▲재경지원 ▲전문(IT, 물류, 디자인) 직군을 대상으로 총 00명을 선발할 계획이다. 모집 대상은 4년제 대학교 기졸업자 및 졸업예정자(2022년 2월)로 이와 동등한 학력을 지닌 인원도 지원할 수 있다. 입사지원은 채용 홈페이지 내 지원하기 탭을 통해 진행되며 접수 마감일은 오는 10월7일이다.

채용은 서류 전형, AI 역량 검사, 1차 면접, 2차 면접, 현장 실습, 최종 입사 순으로 진행된다. 코로나19 확산 방지를 위해 AI 역량 검사와 1차 면접은 비대면으로 이뤄지며 현장 실습은 오는 11월 중 약 5일간 진행된다.

BGF리테일은 지역 내 대학교와 함께 현장 채용 설명회를 개최해 지역 인재 발굴에 적극적으로 나선다. 설명회는 오는 27일 제주대를 시작으로 28일 전남대·조선대, 29일 전북대·원광대 순으로 진행된다. 24일엔 삼성청년소프트웨어아카데미 수강생을 대상으로 IT 직군 채용 설명회가 유튜브 실시간 방송을 통해 진행된다.

BGF리테일 관계자는 “매년 상하반기 공개채용과 두 차례의 채용연계형 인턴제도를 통해 양질의 지역 일자리 창출에 앞장서고 있다”며 “앞으로도 지원자들이 보다 원활하게 채용 관련 정보를 얻을 수 있도록 다양한 온라인 채널로 소통을 확대할 것”이라고 말했다.

