오리온 '꼬북칩 초코츄러스맛', 출시 1년 만에 누적 판매량 3000만봉 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 꼬북칩 초코츄러스맛이 출시 1년 만에 누적 판매량 3000만 봉을 돌파했다고 23일 밝혔다. 1초에 한 개씩 판매된 셈으로 누적 매출액으로는 320억 원을 넘어섰다.

지난해 9월 출시한 꼬북칩 초코츄러스맛은 출시 초기 진열과 동시에 완판되는 품절대란을 일으키며 인기를 끌었다. 출시 50일 만에 350만 봉을 돌파한 뒤, 두 달여간 판매량이 두배 가까이 늘어나며 판매에 가속도가 붙었고 오리온은 수요를 맞추기 위해 생산라인을 전체를 가동했다. 올해 1월, 출시 4개월 만에 누적 판매량 1000만 봉 달성에 이어 9월에는 출시 1년 만에 3000만 봉을 돌파했다. 브랜드 전체가 아닌 단일 제품으로 이룬 이례적인 성과다.

오리온은 초코츄러스맛의 인기 비결을 꼬북칩 특유의 바삭한 식감에 달콤하고 진한 초코츄러스 맛을 구현한 것을 꼽았다. 오리온은 ‘초콜릿 함량을 높여달라’는 소비자 의견을 반영해 출시 당시 19.2%였던 초콜릿 함량을 24.9%로 상향 조정했다. 원재료 함량을 늘렸지만 가격은 출시 당시와 동일하게 유지해 품질대비 만족도를 높인 것도 계속되는 인기 요인이다.

꼬북칩 초코츄러스맛은 전 세계 입맛 사로잡기에도 나섰다. 올해 3월에는 중국에서 ‘꼬북칩(중국명: 랑리거랑) 초콜릿맛’을 현지에서 생산해 판매를 개시했고, 4월에는 미국과 호주 등에 수출했다.

꼬북칩 초코츄러스맛 열풍에 기존 콘스프맛과 달콩인절미맛도 함께 관심을 받으며 꼬북칩 브랜드 전체가 인기를 이어가고 있다. 꼬북칩의 올해 1~8월 매출은 초코츄러스맛 출시 이전인 지난해 동기 대비 85% 성장하며 2000~2020년대 최고 인기 상품으로 자리 잡았다.

오리온 관계자는 “꼬북칩 초코츄러스맛에 보내주신 소비자 여러분의 사랑에 힘입어 꼬북칩이 초코파이를 잇는 글로벌 브랜드로 성장하고 있다”며 “꼬북칩이 K-스낵을 대표하는 과자가 될 수 있도록 지속적으로 제품력을 높이고 시장을 넓혀 갈 것”이라고 말했다.

