[클릭 e종목]"대한항공, 하반기 실적 추정치 2.7배 상향...목표가 12%↑"

NH투자증권은 23일 대한항공에 대해 하반기 화물 운임 강세로 연간 실적 추정치를 2.7배 상향 조정했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 3만9000원에서 4만3500원으로 12% 상향 조정했다고 밝혔다.

정연승 NH투자증권 연구원은 "하반기 화물 운임 강세로 연간 실적 추정치를 상향 조정했다"며 "미주 노선 수요 회복 과정에서 운임 상승 및 여객 수요 프리미엄화도 진행 중"이라고 밝혔다.

그는 "항공 화물 운임 강세로 연간 운임 상승률이 10.1%에서 17.7%로 높아졌다"며 "하반기 중장거리 노선 여객 수요 회복, 여객 수요 프리미엄화에 따른 장기 운임 수준 상승이 반영됐다"고 설명했다. 이에 따라 올해 연간 영업이익 추정치는 기존 3299억원에서 8924억원으로 171% 상향 조정됐다.

항공 화물 강세로 인해 코로나 국면에서도 이익 창출이 가능하다는 평가가 나온다. 3분기에도 항만 적체로 컨테이너 운송 차질이 계속되고 있다. 여기에 동남아 주요 국가들의 국경봉쇄, 상하이 공항 운영 차질 영향으로 8월 중순 이후 화물기 수송 능력이 감소하면서 운임이 재차 강세를 보이고 있다. 정 연구원은 "화물로 인한 실적 호조는 단순 이익 증가 외에도 차입금 감축, 신규 기재 도입 여력으로 이어져 장기 체력 개선 요인으로 부각되고 있다"고 했다.

8월 미주 노선 여객은 2019년 월평균 여객의 30%까지 회복되면서 다른 노선 대비 가파른 회복세를 나타냈다. 그는 "3분기 대한항공의 국제선 예상 탑승률은 37.5%로 국내 항공사 중 가장 높을 전망"이라며 "향후에도 백신 보급 상황을 감안했을 때 미주, 유럽 노선 중심의 중장거리 노선 수요 회복이 예상된다"고 말했다.

여객 운임도 강세다. 3분기 원화 기준 국제선 운임은 2분기 대비 14% 상승한 것으로 추정된다. 미주 노선 수요 회복 및 비즈니스 클래스 선호 추세가 운임 강세 요인으로 작용했다. 그는 "코로나 이후 수요 회복되는 과정에서 2023년 국제선 운임은 2019년 대비 19% 상승해 장기 운임 레벨이 올라갈 것으로 보인다"고 내다봤다.

