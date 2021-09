韓 초고속인터넷 속도 세계 7위 그쳐…2년만에 5계단 하락

[아시아경제 조슬기나 기자] 세계 최고 수준으로 평가 받아온 우리나라 초고속인터넷 인프라 경쟁력이 뒷걸음질치고 있다. 2년 전 세계 2위였던 초고속인터넷 평균 속도는 올해 7위까지 떨어졌다.

23일 인터넷 속도측정 사이트 '스피드테스트'를 운영하는 우클라(Ookla)에 따르면 올해 우리나라의 초고속인터넷 속도 세계 순위는 7위로 지난해 4위보다 3계단 낮아졌다. 2019년 2위에서 5계단이나 하락한 결과다.

1위는 모나코였다. 이어 싱가포르, 홍콩, 태국, 루마니아, 스위스 순이었다.

우리나라의 모바일인터넷 속도 순위는 2위로 지난해와 같았다. 2019년 1위 이후 2년 연속 2위를 유지했다. 1위는 2년 연속 아랍에미리트가 차지했다. 3~10위는 카타르, 중국, 사이프러스, 노르웨이, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 호주, 불가리아였다. 우클라는 호주와 캐나다의 순위 하락을 예로 들며 5G 서비스가 전체 모바일인터넷 속도 순위를 바꾸고 있다고 분석했다.

올해 초고속인터넷과 모바일인터넷 순위에서 모두 상위 10위권에 든 나라는 우리나라가 유일했다. 우리나라는 세계 평균과 비교해 모바일인터넷 속도는 240% 이상, 초고속인터넷 속도는 70% 이상 빨랐다.

올해 세계 전체 모바일인터넷과 초고속인터넷 평균 속도는 전년 대비 각각 59.5%, 31.9% 증가한 55.1Mbps, 107.5Mbps였다.

