현대차 '아이오닉 7'에 SK이노베이션 배터리 공급한다

[아시아경제 김은별 기자] SK이노베이션이 현대자동차가 선보일 대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '아이오닉 7'의 배터리를 공급한다.

22일 자동차·배터리 업계에 따르면 SK이노베이션은 현대차가 최근 발주한 아이오닉 7 배터리 물량을 수주했다. 아이오닉 7은 현대차의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용되는 첫 대형 SUV 차량으로 2024년에 선보일 예정이다.

당초 아이오닉 7의 배터리는 현대차와 LG에너지솔루션이 인도네시아에 설립한 합작사에서 생산될 것으로 알려졌으나, 최근 별도 발주가 이뤄져 SK이노베이션이 단독으로 따낸 것으로 전해졌다.

SK이노베이션은 현대차의 E-GMP 첫 모델인 아이오닉 5와 기아 EV6에 이어 아이오닉 7까지 따내면서 현대차와의 협력을 강화하고 있다.

한편 현대차는 지난 6일 독일 뮌헨에서 개최된 세계 최대 모터쇼 'IAA 모빌리티 2021'에서 아이오닉 7의 실루엣을 최초 공개한 데 이어 연내 아이오닉 7 콘셉트를 공개할 예정이다.

