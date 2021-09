[아시아경제 김은별 기자] 헝가리 중앙은행이 21일(현지시간) 기준 금리를 1.50%에서 1.65%로 0.15%포인트 인상했다.

이날 헝가리투데이 등에 따르면, 헝가리 중앙은행은 지난 6월 금리인상을 시작한 후 네 번째 금리인상을 단행했다.

다만 헝가리 중앙은행은 지난달까지 매달 0.3%포인트씩 기준금리를 올린 데 반해, 이번에는 0.15%포인트로 인상 속도를 다소 늦췄다.

중앙은행은 "인플레이션 전망이 목표치 근처에서 지속 가능한 방식으로 안정되고 물가 상승 위험이 통화 정책 수준과 균형을 이룰 때까지 금리 인상 사이클을 지속할 것"이라며 긴축 효과는 내년에 본격화할 것으로 예상된다고 설명했다.

