국민의힘, 민주당에 '대장동' 특검·국조 도입 공식 요구

[아시아경제 금보령 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 이재명 경기도지사의 이른바 '대장동 의혹'과 관련해 더불어민주당에 특검과 국정조사 도입을 공식적으로 요청했다.

김 원내대표는 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "성남시 대장동 개발 특혜의혹에 대해 특검과 국정조사를 실시할 것을 더불어 민주당에게 요구한다"며 "이 지사도 1원 한 장 받은 것 없고, 수사에 100% 동의한다고 밝혔고, 이낙연 전 민주당 대표도 역대급 일확천금 사건이며 국민적 의혹이 제기되고 있다고 밝힌 만큼 민주당이 특검과 국정조사에 조속히 동의하지 않을 이유가 없을 것"이라고 강조했다.

이어 김 원내대표는 "만약 이것을 민주당이 거부한다면, 이 지사는 숨겨야 할 커다란 비리의혹이 있는 것을 스스로 자인하는 것이며, 이 전 대표는 그 비리의혹을 비호하는 동조세력임을 스스로 자인하고 있다는 지적을 면키 어려울 것"이라고 꼬집었다.

이와 함께 김 원내대표는 이 지사와 유동규 당시 성남도시개발공사 사장 직무대리, 화천대유 대주주로 알려진 김만배 전 기자에 대한 고발 계획을 알렸다. 그는 "이들 3인방은 화천대유, 천화동인, 성남의뜰이라는 희대의 투자 구조를 만들어 3억5000만원 투자로 4000억원, 무려 11만%가 넘는 막대한 수익을 올린 당사자 또는 그 악마적 기획의 중심에 있다는 의혹을 받고 있다"고 말했다.

관련 기관들에게는 성실한 협조를 요구했다. 김 원내대표는 "이 지사가 말로만 수사에 100% 동의한다고 할 것이 아니라, 먼저 관계자료 제출에 적극 협조부터 해야 마땅하다"며 "지금처럼 자료 일체가 비밀에 붙여지면 질수록 의혹은 더 짙어질 것이다. 숨기는 자가 범인"이라고 지적했다.

이 지사 측이 이날 오전 대장동 관련 특검과 국정조사에 '반대한다'는 의견을 낸 데 대해 김 원내대표는 "이 지사가 겉으로는 수사받겠다 운운하면서, 속으로는 어떻게든 버티면서 이번 대선만 넘기고 보자는 얄팍한 계략을 쓰고 있다고 볼 수밖에 없다"며 "이 지사에게 한 점의 의혹이 없다면, 이 지사의 지인들과 측근들이 핵심 증인이 되어서 국민 앞에 떳떳하게 진실을 밝히면 된다. 이 지사 캠프에 있는 의원들부터 적극 나서서 민주당에서 국정조사, 특검에 협조토록 해야 한다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr