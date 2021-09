김정숙 여사 "K-컬처는 이제 세계문화지형의 중심"

美 뉴욕, 차세대 한인 청년과 간담회…뮤지컬배우, 쉐프, 애니메이션 감독 등 11명과 대화

[아시아경제 류정민 기자] 제76차 유엔 총회 참석을 계기로 문재인 대통령과 함께 뉴욕을 방문 중인 김정숙 여사는 21일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 진행한 '차세대 한인 청년과의 간담회'에서 "전 세계인의 사랑을 받는 K-컬처는 이제 세계문화지형의 중심이 되고 있다"고 말했다.

김정숙 여사는 "수많은 난관을 통과하면서도 꿈을 포기하지 않는 사람들의 발자취와 현재 다양한 문화예술 분야에서 자신의 길을 헤쳐나가고 있는 노력들이 K-컬처의 세계적인 위상을 높여 나가고 있다"면서 이렇게 전했다.

김정숙 여사는 "생존이 목표라면 표류지만 보물섬이 목표라면 탐험"이라며 "희망의 끝까지 열정의 끝까지 여러분의 보물섬으로 항해하기를 바란다"고 격려 인사를 전했다.

간담회에는 한국인 최초 토니 어워즈 무대 공연을 한 황주민 뮤지컬 배우, 뉴욕 한식당 ‘먹바’ 대표이자 쉐프인 에스더 최, 애니메이션 감독인 김진기 감독 등 차세대 리더 11명이 참여했다.

임세은 청와대 부대변인은 "참석자 중 유일한 10대 참석자로서 뉴저지 테너플라이시에 ‘한복의 날’을 만든 브라이언 전이 그동안 한복의 날 제정 과정과 월 스트리트 태극기 게양행사를 했던 경험들을 소개했다"면서 "뉴욕 필하모닉 오케스트라 바이올리니스트 박수현 연주가는 한국인이 더 진출할 수 있으면 좋겠고 선배로서 돕겠다고 다짐했다"고 설명했다.

황희 문화체육관광부 장관은 "오늘의 주제처럼 서로 다른 문화의 다양성이 모여 더 큰 창의성을 발휘할 것이고, 한국과 미국의 서로 다른 문화를 모두 다 잘 알고 있는 여러분의 역할이 기대된다"고 말했다.

김정숙 여사는 "여러분이 어려움 속에서 성취해 온 것들을 듣고 나니 가슴이 뜨거워진다. 코로나 상황에서 한국 국민들의 이타심과 선한 마음, 공동체 의식을 확인했다. K-컬처의 열풍이 꺼지지 않도록 정부가 세밀히 지켜보고 지원하겠다"고 말했다.

임 부대변인은 "김정숙 여사는 서울에서 준비한 추석선물을 증정하며, 선물이 가지고 있는 의미에 대해 자세히 설명했다"면서 " 선물은 일월오봉도가 그려진 에코백, 색동보자기로 포장된 한과, 나쁜 운을 쫒는다는 도깨비 얼굴이 그려진 수문장 마스크"라고 말했다.

한편 김정숙 여사는 뉴욕총영사관을 방문해 코로나로 인해 많은 민원을 해결했던 직원들을 격려하고 추석 선물을 전달했다. 뉴욕문화원장과 함께 뉴욕한국문화원에 있는 전시장을 방문해 한국인 배우 200인 사진전도 관람했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr