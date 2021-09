새벽배송 화장품 인기 'UP' … SSG닷컴, 취급상품 2배 확대

23~30일 특별 프로모션 진행

신규 고객에겐 반값 쿠폰 제공

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 새벽배송으로 주문 가능한 화장품 브랜드를 확대하고 취급 상품을 두 달만에 2배로 늘렸다고 22일 밝혔다.

이에 따라 SSG닷컴 새벽배송에서 주문할 수 있는 화장품 브랜드 수는 기존 49개에서 60개로 늘어났다. 상품 수도 600여 종까지 늘어 론칭 초기인 지난 7월 300종과 비교했을 때 2배 증가했다. 가성비 면에서 우수한 매스티지 브랜드는 물론, 아모레퍼시픽의 럭셔리 뷰티 브랜드 '설화수'도 입점해 고객 선택의 폭을 크게 넓혔다.

SSG닷컴에 따르면, 지난 7월15일 뷰티 상품 새벽배송을 시작한 후 한 달 만에 관련매출은 직전 달 대비 3배 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 비누, 샴푸 등 생필품 위주였던 상품 구색이 스킨·바디케어, 메이크업 소품, 남성 화장품 등으로 확대되자 관련 주문이 크게 늘어나는 등 고객들의 반응이 즉각 나타났다.

특히 새벽배송 장보기 상품과 마찬가지로 전날 11시59분까지 주문하면 다음 날 오전 6시까지 도착하는 서비스가 주 고객층인 30대 여성에게 주효했다는 분석이다.

이에 SSG닷컴은 앞으로 고객 반응을 살펴 뷰티 상품 구색을 계속 확대해 나간다는 방침이다. 백화점 입점 브랜드 수준까지 확장해 쓱닷컴 새벽배송에서만 만날 수 있는 상품 큐레이션을 선보일 예정이다.

한편, SSG닷컴은 이번 상품 확대를 기념해 23일부터 30일까지 '새벽뷰티 드림위크' 프로모션을 실시한다. 매일 오전 9시부터 새벽배송 뷰티, 장보기 상품에 적용 가능한 10~15% 할인쿠폰 2종을 선착순 3000명에게 제공한다.

서비스를 처음 이용하는 신규 고객을 위한 반값 쿠폰도 매일 오전 9시부터 선착순 1000명에게 증정한다. 매일 4개의 브랜드를 선정해 특가에 선보이는 '새벽 뷰티템, 오늘의 특가'도 진행한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr