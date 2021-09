尹캠프 "문준용, 세계적 예술인이 왜 국민 혈세로만 지원받나"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장 측이 문재인 대통령의 아들로 잘 알려진 미디어아트 작가 문준용씨의 공공 지원금 수령을 비판하고 나섰다.

오늘(21일) 윤석열 국민캠프 페이스북은 '문준용씨에게 또 공공 지원금! 지원이 한 번도 아니고 여러 번 계속되는 이유는 무엇인가'라는 제목의 김인규 부대변인 논평을 게시했다. 이 논평은 "문재인 대통령의 아들 미디어아트 작가 문씨가 지난해 강원도 양구군청이 지원하는 미술관 사업에 본인 작품을 전시하며 지자체 예산 7000여만원을 받은 것으로 알려졌다"라고 운을 뗐다.

이 논평은 "양구군의 재정자립도는 8.1%의 전국 최하위권 수준으로, 전국 지자체 평균인 45%에 한참 못 미친다"라며 "그런데도 양구군은 특정 단체와 10억여원의 금액에 해당하는 수의계약을 맺었고, 이중 약 7000만원을 문씨에게 배정했다"라고 설명했다. 이어 "문씨 지원과 관련해 박수근미술관 측은 문씨가 미디어 미술계에 많이 알려져 있다고 해명했다"라며 "문씨가 지난해 서울시 지원금을 받았을 때 이철희 청와대 정무수석은 그가 세계적으로 인정받는 예술인이라며 두둔했다"라고 덧붙였다.

또한 "문씨가 미디어아트 계의 세계적인 예술인이 맞다면 도대체 왜 국민의 혈세로만 지원을 받는 것인가"라며 "문씨가 세계적으로 인정받는다고 하면 그가 외국에서 평가를 받을 만한 어떤 실적이라도 있어야 하는 것 아닌가", "청와대가 세계적이라고 말하면 국민은 군말 없이 믿어야 하느냐"라고 반문했다. 이어 "국민 세금으로 지원되는 돈을 받지 않고도 사람들의 주목을 받는 작품을 전시할 수 있어야 세계적이지 않더라도 국내에서 호평받는 작가가 될 수 있는 것 아닌가"라고 꼬집었다.

논평에서는 "문씨가 지난 2년 반 동안 공공 예산으로 지원받은 액수는 총 2억184만원이라고 한다"라고 설명했다. 그러면서 "코로나로 전시할 기회가 사라져 수입이 거의 없는 예술인들은 이에 대해 어떻게 생각할까", "정부 지원금으로 고작 몇백만원을 손에 쥐는 자영자들과 소상공인들의 마음은 또 어떨까"라고 지적했다.

이어 논평은 "대통령의 아들이라는 이유로 차별을 받아서는 안 되지만 특혜를 받아서도 안 된다"며 "문씨에 대한 지자체·기관의 지원 과정에서 대통령의 아들이라는 점이 작동했는지 국민은 궁금해할 것이다"라고 주장했다. 또 "문씨에 대한 이런 지원이 한 번도 아니고 여러 번 이뤄지고 있으니 수상하지 않은가"라며 논평을 마무리했다.

앞서 국민의힘 곽상도 의원실은 문씨가 강원도 양구군청이 지원하는 미술관 사업에 본인의 작품을 전시하며 지자체 예산 7000여만원을 받았다고 밝혔다. 이에 따르면 지난해 5월 강원도의 박수근어린이미술관 개관 당시 문씨는 자신이 출품한 미디어아트 작품 '숨은그림찾기'의 전시 예산으로 총 7089만원을 배정받은 바 있다.

