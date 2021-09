文대통령 "슬로베니아와 원전 협력 확대 기대…韓 기업 참여하길"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 보루트 파호르 슬로베니아 대통령과 정상회담을 갖고 슬로베니아의 원전 사업에 한국 기업이 참여, 양국 원전 협력이 확대되기를 기대한다고 밝혔다.

문 대통령은 20일(현지시간) 주유엔대표부 양자회담장에서 파호르 대통령과 정상회담을 갖고 "슬로베니아가 추진 중인 신규 원전 건설사업과 크르슈코 원전 1호기 설비 개선 사업에 같은 종류를 운영하고 있는 우수한 한국 기업이 참여해 양국 원전 협력이 확대되기를 기대한다"며 이같이 밝혔다.

또 오는 12월 서울에서 개최될 예정인 '유엔 평화유지 장관회의'에 슬로베니아 외교·국방장관의 참석도 요청했다.

문 대통령은 내년 수교 30주년을 맞아 "슬로베니아의 주한대사관 개설을 환영하며, 양국 간 인적·물적 교류를 촉진하는 계기가 되기 바란다"며 중·동부유럽 물류 기점인 슬로베니아 코페르 항을 통한 우리 기업의 물류 효율성 향상을 기쁘게 생각한다고 밝혔다.

파호르 대통령은 이에 "코페르 항은 수년 내에 현대적으로 개선될 것으로, 유럽 진출을 희망하는 국가에게 열린 항구가 될 것"이라고 답했다.

또 문 대통령은 슬로베니아의 올해 하반기 EU 의장국 수임 축하 인사를 전하며 "한-EU 자유무역협정(FTA) 발효 10주년을 계기로 미래성장 분야 협력을 더욱 확대하여 한-EU 간 '전략적 동반자 관계'를 발전시키기를 기대한다"고 말했다.

파호르 대통령은 "한국은 동북아 역내에서 중요한 파트너로, 슬로베니아와 공통점이 많다"며 "슬로베니아는 한국의 좋은 친구가 되기를 기대한다"고 답했다.

정상회담 후 양국 정상에 대한 훈장 수여식이 진행됐다. 문 대통령은 파호르 대통령에게 '무궁화대훈장'을, 파호르 대통령은 문 대통령에게 슬로베니아 정부의 '특별공로훈장'을 수여했다.

