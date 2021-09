野주자들 '대장동 의혹' 이재명 저격…"특검 직접 요구하라"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자들이 이른바 '대장동 개발 의혹'을 놓고 추석 연휴에도 이재명 경기도지사를 향해 비판의 목소리를 높였다.

19일 원희룡 전 제주도지사는 페이스북을 통해 "대장동 개발은 모범적인 공익사업이라더니 갑자기 야당 게이트?"라며 "이재명은 야당인가"라고 지적했다.

이어 원 전 지사는 "뻑하면 고소·고발을 남발했던 이 지사가 대장동 의혹에 대해서는 말싸움만 하니 어색하다"며 "평소에 행정 집행할 때는 피도 눈물도 없이 하더니, 왜 대장동 의혹에는 특정인 발언에 대해서만 개별로 대응하며 조심스러운 모습을 보이는지 의문"이라고 강조했다.

또 그는 "야당 게이트라 주장하려면 국민의힘처럼 시원하게 국정조사나 특검을 직접 요구하라. 이 지사도 수사에 100% 동의하지 않았나"라며 "이 요구에 불응하는 쪽은 뭔가 켕기는 것이 있다고 국민께서 판단하실 것"이라고 덧붙였다.

같은 날 홍준표 의원도 페이스북에서 "화천대유 대장동 개발 비리 사건을 국민의힘 게이트라고 우기며 상대당에 뒤집어 씌우는 이 지사를 보니 그의 이런 뻔뻔함이 오늘의 이재명을 이끄는 원동력이 될 수 있었다는 느낌을 지울 수가 없다"며 "꼭 무상연애 스캔들에 대응하는 방법과 똑같다"고 꼬집었다.

홍 의원은 "그 사건은 누가 봐도 이재명 게이트"라며 "그 사건 비리 개발의 주체가 성남시였는데 어떻게 성남에 사는 총각 사칭 변호사가 그걸 몰랐을 리 있었을까"라고 말했다.

그러면서 홍 의원은 "자신이 있다면 스스로 국회에 특검 요구를 하라"며 "추석 민심만 넘기고 호남 경선만 넘기면 된다는 그 특유의 뻔뻔함으로 지금은 버틸 수 있을지 모르나 오래가지 않을 거다. 민심이 천심"이라고 얘기했다.

이날 이 지사 선거대책위는 "개발사업으로 한 방을 노리던 부동산 개발업자들과 돈 냄새를 맡은 국민의힘 전·현직 관계자들이 대장동 개발사업에 얽혀있다는 사실이 줄줄이 드러나고 있다"며 "대장동 사건은 국민의힘 부패 세력과 토건 세력이 부동산 개발 사업권을 빼앗겼다가 다시 금융기관의 외피를 쓰고 나타난 국힘 게이트"라고 주장했다.

