울산과 경남의 지역 산학협력 핵심사업이 뭉친다 … 기술개발 혁신사업 연합 추진

올해 53억원 투입해 대학·기업 공동연구 지원



울산 미래모빌리티·저탄소그린에너지 가세해

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 시·도 지자체마다 제각각 추진해오던 지역 전략 산학협력 사업이 ‘탈광역화’하면서 시너지 효과를 노리고 있다.

이번에 경남의 스마트·ICT 기술연구 분야에 울산의 미래형 모빌리티와 그린에너지 기술 개발이 연합사업으로 모인다.

지자체와 대학 간 협력해서 지역혁신을 이루는 기술개발 공모사업에 울산시와 경남도가 공동으로 뛰어들었다.

원래 경남도가 단독으로 추진해오던 경남 핵심 사업에 울산시가 울산의 핵심 사업을 가져다 가세한 것이다.

울산시는 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업’을 추진하는 울산과 경남지역 혁신플랫폼이 가동된다고 19일 밝혔다.

이 플랫폼은 대학과 기업의 공동연구 지원과 지역대학의 우수 인재 양성을 위해 53억원 규모의 산학협력 기반 기술개발 공모사업을 시행한다.

올해 울산·경남 연합사업으로 전환돼 기존 경남 3개 핵심 분야(스마트제조엔지니어링, 스마트제조 정보통신기술, 스마트 공동체)에 울산의 핵심 분야인 미래모빌리티, 저탄소그린에너지가 신설됐다.

이에 따라 친환경 및 자율 자동차, 스마트 선박, 수소 생산 및 저장, 이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS) 등 지역의 핵심전략 산업 분야 기술 개발이 공모에 추가됐다.

또 과제 주관기관에 대학과 정부 출연 연구소 뿐만 아니라 기업도 포함돼 기업의 수요가 반영된 현장맞춤형 기술개발이 가능해져 지역산업 발전과 일자리 창출도 가능해졌다.

공모 규모는 5000만원부터 최대 5억원까지 다양하게 구성돼 있다. 6개월 정도의 단기 수행 과제와 기업 수요를 적극 반영한 대형과제도 포함됐다.

특히 울산지역 핵심 분야인 미래모빌리티, 저탄소그린에너지 분야의 경우 최대 4년 동안 연 5억원의 대형과제를 포함한다.

울산·경남지역 지역대학의 공동연구도 가능해져 지역 간 연구 교류를 활성화하고, 우수한 기술력을 바탕으로 한 협업체계도 구축한다.

울산시는 이번 공모를 통해 지역기업의 애로기술 해결과 핵심기술 개발 지원은 물론 연구에 참여하는 대학의 전문인력이 지역기업의 채용까지 연계될 수 있는 연구-취업-성장의 선순환 체계 구축을 전망하고 있다.

공모 신청기간은 오는 9월 30일까지이며, 자세한 내용과 신청 방법 등은 울산·경남지역혁신플랫폼 누리집 사업공모 게시판에서 확인할 수 있다.

