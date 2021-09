[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 국민의힘 경남도당은 17일 창원지역 3개 사회복지시설을 방문해 추석맞이 후원 물품을 전달하고 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

방문한 시설은 의창구 소재 장애인교육시설인 '창원직업재활센터', 마산회원구 미혼모지원시설 '생명터', 진해구 노인요양원 '정혜원'이다.

이번 방문에는 이달곤 도당위원장, 정재수 사무처장, 해당지역 시·도의원, 주요 당직자 등이 함께했다.

이달곤 도당위원장은 “코로나19로 인해 많은 분이 오랜 시간 함께하지 못해 안타깝다”며 “어려운 때일수록 나눔을 실천하는 따뜻한 마음을 잊어서는 안 된다”고 말했다.

