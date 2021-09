[아시아경제 이민지 기자] 지니뮤직 지니뮤직 043610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,590 전일대비 60 등락률 -1.06% 거래량 101,332 전일가 5,650 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일5G순항에 마케팅 부담↓…통신사 2Q 실적 '맑음'[단독]지니뮤직, 벤츠와 제휴 맺고 서비스 탑재…탄력 받는 KT '커넥티드 카' close 은 최대주주인 케이티시즌과 케이티스튜디오지니가 합병을 결정한 데 따라 최대주주가 케이티스튜디오지니로 변경될 예정이라고 17일 공시했다. 합병기일은 오는 11월 3일이다.

