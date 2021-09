[아시아경제 이민지 기자] 인팩 인팩 023810 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 100 등락률 +0.76% 거래량 82,137 전일가 13,100 2021.09.17 15:04 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일인팩, 155억원 규모 신규 설비 투자美·유럽, 세제혜택·인센티브 쏟아내는데…韓, 펀드 등 간접지원만 close 238억원 규모로 제천 공장 신규 설립을 결정했다고 17일 공시했다. 자기자본대비 20.83%에 달한다. 회사 측은 “생산시설 확충을 위해 공장 신설을 결정했다”고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr