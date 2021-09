[이번 주 IPO] 9월 넷째 주 수요예측·청약 일정

[아시아경제 장효원 기자] 이달(9월) 넷째 주에는 씨유테크가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆씨유테크= 2004년 설립된 씨유테크는 SMT(Surface Mount Technology, 표면실장 기술) 전문기업으로 유기발광다이오드(OLED) 패널에 사용되는 FPCA(Flexible Printed Circuit Assembly, 연성 인쇄 회로 조립)를 주력으로 하는 기업이다.

평택 본사는 신규사업(자동차, 헬스케어) 및 디스플레이 개발 및 양산라인을 담당하고 있다. 중국 동관 현지법인은 주력인 디스플레이용 제품 생산에 특화됐다. 베트남 하노이 생산법인에서는 카메라 모듈 및 배터리 PCM 등을 주로 생산하며 점차 자동차 관련 카메라 모듈 로 확대해 나아가고 있다.

지난해 연결 기준 실적은 매출액 2217억원, 영업이익 160억원, 당기순이익 106억원이다.

씨유테크의 희망 공모가 밴드는 5100~5600원으로 공모금액은 267억원 수준이다. 오는 23~24일 수요예측 후 28~29일 일반 청약을 진행할 계획이다. 대표 주관사는 대신증권이다.

