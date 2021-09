[아시아경제 이민지 기자] 디케이앤디 디케이앤디 263020 | 코스닥 증권정보 현재가 9,930 전일대비 100 등락률 +1.02% 거래량 35,163 전일가 9,830 2021.09.17 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일디케이앤디, 검색 상위 랭킹... 주가 7.1% close 는 3억815만4000원 규모로 자기주식을 처분하기로 결정했다고 17일 공시했다. 회사 측은 “배당금 정책 수립을 위한 운영자금 확보와 유동주식수 증가를 위한 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr