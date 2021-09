[아시아경제 이민지 기자] 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 6,170 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 432,859 전일가 6,160 2021.09.17 13:54 장중(20분지연) 관련기사 다날 페이코인, 지자체 결제서비스 활용플래티어도 상장 첫날 따상 이어 이틀째도 20%대 상승세!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 케이뱅크 주식 153만3302주를 229억원에 처분한다고 17일 공시했다. 처분후 소유주식 지분 비율은 0.64%이다. 회사 측은 “재무건전성 확보와 신규사업 투자재원을 마련하기 위한 것”이라고 말했다.

