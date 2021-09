[위클리中企]씰리침대·스토케·락앤락

[아시아경제 김종화 기자] 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 기존 인기 모델에 디테일을 보강한 '플러스 알파' 매트리스 2종을 출시했고, 프리미엄 유아용품 전문기업 스토케는 아기욕조 플렉시바스를 직접 사용해보고 활용법을 공유하는 대국민 체험 캠페인을 진행한다. 글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락은 사각 쿡웨어 '스퀘어 IH'를 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 최초 공개한다.

씰리침대, 소비자 취향 맞춘 '플러스 알파' 신제품 2종 출시

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 빠르게 변화하는 침실 인테리어 트렌드와 소비자 취향에 맞춰 기존 인기 모델에 디테일을 보강한 '플러스 알파' 매트리스 2종을 출시했다.

이번 신제품은 씰리침대 베스트 매트리스 2종에 쿠션감, 컬러 등 각종 디테일을 강화한 것이 특징이다. 푹신한 쿠션감과 세련된 컬러의 침대를 선호하는 최근 소비자 니즈를 반영해 쿠션의 높이를 상승시키고 원단 색상을 변경했다. 두 제품은 전국 주요 백화점 씰리침대 매장에서 만나볼 수 있다.

'씰리 No.140 울트라 플러쉬(Sealy No.140 Ultra Plush)'는 우리 집 침실을 호텔처럼 아늑하게 꾸밀 수 있도록 한층 소프트한 쿠션감으로 준비됐다. 씰리침대가 창립 140주년을 맞아 올 상반기 선보인 '씰리 No.140'과 모든 스펙은 동일하게 유지하되 쿠션 높이를 4cm 가량 높여 누웠을 때 몸을 포근히 감싸 안는 듯한 기분 좋은 촉감을 제공한다. 씰리 No.140 매트리스는 △Ultra Plush (아주 부드러운 쿠션감) △Plush (부드러운 쿠션감) 총 2개 제품군으로 구성돼 선호하는 쿠션감에 따라 선택 가능하다.

'데즐링 레트로 II(Dazzling Retro II)'는 씰리침대가 작년 선보인 '데즐링 레트로'에 새로운 컬러를 입혀 출시됐다. 데즐링 레트로는 플라워 패턴이 매력적인 복고풍의 매트리스로 1922년 생산돼 선풍적인 인기를 끌었던 씰리침대 매트리스의 플라워 패턴을 현대적인 감각으로 재해석한 것이 특징이다.

씰리침대는 추석 명절을 맞아 신제품 2종을 보다 특별한 가격에 만나볼 수 있는 할인 프로모션을 전국 주요 백화점 씰리침대 매장에서 진행한다. 이와 함께 창립 140주년을 기념해 총 140명의 고객에게 '씰리 No.140' 풀 세트를 비롯한 감사 선물을 증정하는 '서포트 캠페인'을 오는 30일까지 진행한다. 오프라인 구매 고객 대상으로 금액대별 다양한 사은품을 증정하는 프로모션도 다음달 17일까지 열린다.

스토케, 아기욕조 플렉시바스 100인 체험단 모집

프리미엄 유아용품 전문기업 스토케(STOKKE)는 아기욕조 플렉시바스를 직접 사용해보고 활용법을 공유하는 대국민 체험 캠페인을 진행한다. 이번 캠페인은 플렉시바스 사용자는 물론 사용 경험이 없는 소비자도 참여할 수 있도록 '플바체험단'과 '플바챌린지' 2가지 이벤트로 진행된다.

플바체험단은 플렉시바스 사용 경험이 없는 소비자를 위한 이벤트다. 초보 부모가 가장 어렵게 느끼는 신생아 목욕을 수월하게 돕는 접이식 아기 욕조로 0세부터 6세까지 형제, 자매도 함께 쓸 수 있는 '플렉시바스 라지'를 100명에게 증정해 체험 기회를 제공한다.

체험단 신청 방법은 플렉시바스가 필요한 사연을 적어 스토케 공식 인스타그램에 안내된 이벤트 페이지에 접수하면 된다. 다음달 4일까지 모집하며, 당첨자는 10월 6일 발표할 예정이다. 이후 체험단은 플렉시바스 사용 후기 2건을 필수 해시태그와 함께 업로드하는 미션을 수행하게 된다. 우수 체험단 10명에게는 스토케 유아의자 트립트랩 풀 패키지(2명), 유아의자 스텝스(3명), 유아용 캐리어 젯키즈(5명)를 증정한다.

'플바챌린지'는 기존 사용자를 위한 이벤트다. 플렉시바스와 함께하는 육아 꿀팁을 공유하는 것으로 목욕을 포함해 플렉시바스를 활용한 다양한 놀이 인증샷을 필수 해시태그와 함께 업로드하면 자동으로 응모된다. 해당 이벤트는 다음달 4일까지 진행되며, 우수 챌린저 6명에게는 스토케 유아의자 트립트랩 풀 패키지(1명), 유아의자 스텝스(2명), 유아용 캐리어 젯키즈(3명)를 증정한다.

스토케 관계자는 "손쉬운 사용과 보관으로 언제 어디서나 아이와 즐거운 목욕과 놀이가 가능한 플렉시바스를 더 많은 고객이 경험해볼 수 있도록 이번 캠페인을 기획했다"면서 "평소 플렉시바스에 가졌던 궁금증을 해소하고 집콕 일상에서 아이와 함께 플렉시바스를 활용한 다양한 체험 놀이를 즐겨 보길 바란다"고 전했다.

락앤락, 감각적인 사각 디자인 '스퀘어 IH' 와디즈 펀딩 통해 최초 공개

글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락이 사각 쿡웨어 '스퀘어 IH'를 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 최초 공개한다.

스퀘어 IH는 화이트 톤의 세련된 컬러와 기존의 원형 디자인에서 벗어난 독특한 사각 디자인이 눈길을 끄는 제품이다. 부드러운 곡선을 활용한 사각 형태는 안정감을 선사하고 식탁, 인덕션, 수납장 등 주방 공간 어느 곳에서나 자연스레 어우러진다. 정갈한 사각 디자인은 요리를 더욱 돋보이게 하고, 일명 항공샷으로 사진을 찍으면 감각적인 연출이 가능해 SNS 공유를 즐기는 3040 여성들의 감성까지 고려했다. 모서리 각진 부분을 활용하면 원형 타입의 제품에 비해 물을 따라내기도 쉽고, 뚜껑을 안정적으로 걸쳐 놓기도 좋다.

신제품 스퀘어 IH는 정사각과 직사각의 냄비 5종과 프라이팬 2종 등 7종으로 구성됐다. 원형 냄비의 경우 같은 사이즈와 비교해 용량이 32% 커서 더욱 실용적이다. 원형 18cm 편수 냄비가 라면 2개를 끓일 수 있는 용량이라면, 동일한 사이즈의 스퀘어 IH는 3개까지 끓일 수 있다. 프라이팬도 원형과 달리 끝 부분 공간까지 알뜰히 활용할 수 있어 한 번에 보다 많은 양을 요리할 수 있다.

스퀘어 IH 출시를 기념한 와디즈 펀딩은 오는 20일부터 다음달 6일까지 진행되며, 최대 33% 할인된 가격으로 펀딩에 참여할 수 있다. 19일까지 펀딩 알림을 신청하고 본 펀딩에 참여한 사람 중 100명을 추첨해 키친툴 세트를 증정한다. 또 세트 상품으로 구성된 '슈퍼 얼리버드' 펀딩 참여자 50명에게는 추첨을 통해 최대 3만원 상당의 마이셰프 밀키트 쿠폰을 제공할 예정이다.

손영진 락앤락 쿡웨어 개발팀장은 "요리는 간편하게 하면서 나만의 플레이팅으로 특별한 느낌을 더할 수 있도록 스퀘어 IH를 선보이게 됐다"면서 "공식 론칭 전 와디즈 펀딩을 통해 최초 공개하며, 보다 많은 분들에게 혜택을 제공하고자 한다"고 전했다. 락앤락은 와디즈 펀딩 이후 다음달 25일, 자사몰인 락앤락몰과 오픈마켓 등에서 스퀘어 IH를 정식 판매할 예정이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr