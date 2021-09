◇ 국장급 승진 ▶ 성과평가정책국장 조선학 ▶ 국립전파연구원장 서성일 ▶우정사업본부 전북지방우정청장 임정규(이상 9월17일자) ▶ 과학기술정보통신부 김꽃마음(이상 9월28일자) ▶우정사업본부 우정사업정보센터장 김경만(이상 9월30일자)

◇국장급 파견 ▶ 국제과학비즈니스벨트조성추진단장 이석래(9월17일자)

◇ 국장급 전보 ▶ 전파정책국장 최우혁

◇과장급 전보 ▶네트워크정책과장 최성준 ▶다자협력담당관 엄지현 ▶디지털방송정책과장 박지현 ▶정보통신산업정책과장 김민표 ▶통신경쟁정책과장 김준모 ▶디지털사회기획과장 김준동 ▶서울전파관리소 전파이용안전과장 김용미 ▶중앙전파관리소 전파계획과장 권은정 ▶중앙전파관리소 전파보호과장 배영식 (이상 9월17일자)