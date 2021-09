쿠쿠, ‘제로백 셀프직수 얼음정수기’ 출시…“홈카페에 최적”

0˚C 얼음부터 100˚C 끓인 물까지 한 대로 출수

[아시아경제 김희윤 기자] 생활가전 기업 쿠쿠홈시스(대표이사 구본학)는 신제품 ‘인앤아웃 제로백(zero100) 셀프 직수 얼음정수기(모델명: CP-SS100HW)’를 출시했다고 17일 밝혔다.

코로나19 장기화로 '홈카페' '홈쿡'이 트렌드로 떠오르자, 집에서 소비자가 다양한 레시피를 손쉽게 만들 수 있는 가전제품 수요가 늘어난 점을 고려했다.

이 제품은 홈카페에 최적화된 정수기다. 0˚C 얼음부터 100˚C 끓인 물까지 출수한다. '아아족'(아이스 아메리카노를 즐기는 부류)과 '뜨아족'(뜨거운 아메리카노를 즐기는 부류) 모두를 충족한다. 전기분해 살균 기법을 적용, 셀프관리도 쉽다.

기존 얼음정수기는 온수 기능이 있어도 끓인 물을 얻기 위해 전기 포트 등을 이용해 따로 물을 끓여야 하는 번거로움이 있었다. 인앤아웃 제로백 얼음정수기는 얼음정수기 최초로 선보이는 100°C 끓인 물 출수 기능을 적용했다. 드립커피나 차의 깊은 맛을 우려내고 설탕, 시럽 등이 잘 녹아 각종 음료에서 최상의 맛을 구현했다. 100℃ 고온수로 간편식품, 밀키트, 즉석라면 등 조리 시 재료가 잘 익지 않았던 점을 보완했다.

웨이브 제빙 시스템으로 물속 기포를 제거, 얼음이 단단하고 투명하게 생성된다. 깨끗한 직수로 만들어 더욱 신선하게 즐길 수 있다. 일반모드는 15분, 쾌속모드로 제빙하면 12분 만에 얼음을 빠르게 얻을 수 있다. 아이스룸 용량은 0.7㎏으로 넉넉하게 보관할 수 있다.

필터는 숯 성분으로 더욱 깨끗해진 카본 복합 필터와 업그레이드된 나노 포지티브 플러스 3.0 필터를 적용했다. 탁월한 여과 효과로 노로바이러스를 99.9% 제거하고 중금속(알루미늄, 철, 납) 및 세균(황색포도상구균, 대장균, 녹농균), 잔류 염소와 미세입자까지 제거한다. 또한 얼음 전용 필터와 ‘내추럴 아이스 필터’로 위생 걱정 없이 안심하고 깨끗한 얼음을 즐길 수 있다고 쿠쿠 측은 설명했다.

쿠쿠홈시스 관계자는 “‘인앤아웃 제로백 셀프 직수 얼음정수기’는 업계 최초로 얼음정수기에 100°C 끓인 물 출수 기능을 더해 활용도를 다방면으로 높인 제품”이라며 “‘인앤아웃 셀프 관리 시스템’도 탑재해 비대면 라이프스타일 정수기로 시장을 선도할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr