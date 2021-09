[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주의 한 아파트에서 타살로 의심되는 시신이 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

17일 광주 서부경찰서에 따르면 전날 오후 6시쯤 광주광역시 서구에 한 아파트에서 60대로 추정되는 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

한 친척이 A씨와 수일 동안 연락이 닿지 않자 직접 집을 찾았다가 신고한 것으로 알려졌다.

발견 당시 A씨의 시신은 부패가 심한 상태였으며, 양 손은 끈으로 묶인 흔적이 남아있던 것으로 전해졌다.

경찰은 이런 정황을 근거로 타살 가능성에 무게를 두고 주변인을 상대로 탐문 조사를 벌이는 한편, 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 정확한 사망원인도 파악할 방침이다.

