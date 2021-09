대한항공, 英 글로벌 어워드가 뽑은 '최고의 기내서비스 항공사'

'올해의 최고 기내 서비스 컨셉' 부문 은메달

차별화된 고객 경험, IT 서비스 강화 평가

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공은 최근 영국 항공·철도·크루즈 업계 전문지인 '온보드 호스피탤러티'가 주관하는 2021년 '온보드 호스피탤러티 어워드'에서 '올해의 최고 기내 서비스 컨셉' 부문 은메달을 수상했다고 17일 밝혔다.

'온보드 호스피탤러티'는 여행 관련 업계를 전문으로 다루는 영국 매체로 탑승객의 경험을 위한 인력, 제품 및 서비스의 혁신성과 우수성을 평가해 시상한다. 국제항공 회의체인 ‘퓨처 트래블 익스피어리언스 엑스포’를 공동 개최하는 등 고객 서비스 부문에서 큰 영향력을 행사하고 있다.

대한항공은 이번 수상을 코로나19 상황에서 안전한 항공 운송 서비스로 차별화된 고객 경험을 제공하고 포스트코로나 시대를 대비한 혁신적인 정보기술(IT) 서비스 개발 및 차세대 신형기 도입 준비 등 노력이 높이 평가받았다고 분석했다.

대한항공은 지난해 8월부터 자체 방역 프로그램 '케어 퍼스트'를 도입해 항공서비스 전반에 걸쳐 비대면 절차를 강화했다. 특히 주문형오디오비디오 콘텐츠 확대, 마일리지 사용 기회를 확대한 복합 결제 및 굿즈 상품 판매, 빅데이터 활용을 통한 라운지 운영 시스템 개편 등 고객 서비스 품질을 높이는 데 집중했다.

ESG 경영의 일환인 보잉787-10 친환경 항공기 도입도 준비 중이다. IT 경험 강화를 위한 투자와 혁신도 거듭하고 있다. 직관적이며 편의성을 높인 홈페이지 개편, 고객이 항공기 탑승 시점에 자신의 수하물이 항공기에 실렸는지 알 수 있는 ‘수하물 탑재 안내’, 스마트폰 등으로 궁금한 사항을 물어볼 수 있는 챗봇 등 고객들의 항공 서비스 개선에 집중하고 있다.

이승범 대한항공 고객서비스부문 부사장은 "이번 수상은 코로나19 상황에서도 고객 중심 경영을 우선으로 각 부문에서 최고의 고객 서비스를 제공하기 위해 헌신한 직원들이 노력이 있었기 때문" 이라며 "대한항공은 지속적인 서비스 혁신으로 코로나19 이후에도 고객들에게 가장 안전하면서도 편안한 경험을 제공해 나갈 예정"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr