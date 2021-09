현대차그룹-보스턴다이내믹스 '공장 안전서비스 로봇' 시범운영 개시

로봇개 스팟에 현대차 개발 AI 유닛 접목

기아 광명공장 새벽시간대 순찰 보조

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 보스턴다이내믹스(BD) 인수 이후 첫 협력 프로젝트인 ‘공장 안전 서비스 로봇(Factory Safety Sevice Robot)’을 최초 공개했다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 162,049 전일가 208,000 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락현대차, 681억원 규모 자사주 처분 제네시스, 얼굴인식 차량제어 기술 'GV60'에 최초 적용 close 그룹은 최근 경기 광명시 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 342,820 전일가 84,500 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close 광명공장 내에서 산업현장의 위험을 감지하고 안전을 책임지는 공장 안전 서비스 로봇 시범 운영을 시작했다고 17일 밝혔다. 공장 안전 서비스 로봇은 근무자들이 퇴근한 새벽 시간에 정해진 영역을 자율적으로 이동·점검하며 새벽 순찰자들이 편안한 환경에서 안전 환경을 모니터링 하도록 돕고 있다.

공장 안전 서비스 로봇은 BD의 사족 보행 로봇 ‘스팟(Spot)’에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 162,049 전일가 208,000 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락현대차, 681억원 규모 자사주 처분 제네시스, 얼굴인식 차량제어 기술 'GV60'에 최초 적용 close 그룹 로보틱스랩의 인공지능(AI) 기반 소프트웨어가 탑재된 ‘AI 프로세싱 서비스 유닛’을 접목시켜 탄생했다.

스팟은 산업현장에서 이동하기 힘든 좁은 공간과 계단 등을 자유롭게 움직일 수 있으며 유연한 관절의 움직임을 활용해 사람의 눈으로 확인하기 어려운 사각지대까지 파악할 수 있다. 여기에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 162,049 전일가 208,000 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락현대차, 681억원 규모 자사주 처분 제네시스, 얼굴인식 차량제어 기술 'GV60'에 최초 적용 close 그룹 로보틱스랩이 자체 개발한 AI 유닛을 연동, 로봇의 자율성과 기능성이 한층 강화됐다고 회사 측은 설명했다. AI 유닛은 3차원 라이다, 열화상 카메라, 전면 카메라 등 다양한 센서와 딥 러닝 기반 실시간 데이터 처리를 통해 출입구 개폐 여부 인식, 고온 위험 감지, 외부인 무단침입 감지 등이 가능하며 AI 기반 내비게이션을 통해 산업현장 내 정해진 순찰영역을 자율적으로 이동한다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 162,049 전일가 208,000 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락현대차, 681억원 규모 자사주 처분 제네시스, 얼굴인식 차량제어 기술 'GV60'에 최초 적용 close 그룹은 이번 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 342,820 전일가 84,500 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close 광명공장에서의 시범운영을 시작으로 여러 데이터를 축적, 로봇의 시스템을 최적화 하고 새 기능을 보강해 향후 다양한 산업현장에 투입한단 방침이다.

현동진 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 162,049 전일가 208,000 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 연휴 전 코스피, 외인·기관 매도에 '3110선' 내림세...코스닥도 하락현대차, 681억원 규모 자사주 처분 제네시스, 얼굴인식 차량제어 기술 'GV60'에 최초 적용 close 그룹 로보틱스랩장(상무)은 "공장 안전 서비스 로봇은 BD와 첫 번째 협력 프로젝트로 사람이 안전한 환경에서 근무하도록 도와주는 역할을 수행한다"면서 "앞으로도 BD와 지속적인 협업을 통해 사람의 안전과 편의성에 도움을 줄 수 있는 기술과 서비스를 창출하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr