[아시아경제 이관주 기자] 국민의힘 대권주자들의 TV토론회가 16일 처음 진행된 가운데 토론이 끝난 뒤 일부 후보자 캠프와 지지자들끼리 물리적 충돌이 빚어졌다.

16일 정치권에 따르면 이날 서울 중구 TV조선에서 열린 '국민의힘 대선후보 경선 토론회'가 끝난 뒤 사옥 밖에서 윤석열 전 검찰총장 지지자와 홍준표 의원 지지자들이 일부 충돌한 것으로 전해졌다.

이 과정에서 다친 사람도 있는 것으로 전해졌다.

