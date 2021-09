김의겸 "조선일보 일가 부동산 2조5000억원…집 없는 서민 위해 취재할까"

"언론사, 사주 등 재산공개는 공정하고 객관적인 보도 위한 기본 전제"

"언론중재법 개정은 언론개혁의 끝이 아닌 시작"

[아시아경제 김소영 기자] 김의겸 열린민주당 의원이 16일 조선일보 사주 일가의 재산을 공개하며 "언론사와 사주의 재산공개는 언론이 영향력에 걸맞는 책임을 지고 공정하고 객관적인 보도를 하기 위해 필요하다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 오후 국회에서 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 "언론사와 사주에 대한 재산공개 제도의 필요성을 보이기 위해 방상훈 조선일보 사장 일가의 부동산을 추적했다"면서 이같이 공개했다.

김 의원이 공개한 자료에 따르면 방 사장이 소유한 토지 31만9952평(105만7692㎡)을 비롯해 조선일보, 사주 일가가 소유한 토지 면적은 총 38만1122평(125만9907㎡)이다. 김 의원은 "여의도 면적의 45% 수준으로 올해 공시지가 기준으로 4800억원"이라며 "시세를 적용할 경우 최소한 2조5000억원에 달한다"고 주장했다.

이어 "개인 토지는 경기 의정부시 가능동, 경기 화성시 팔탄면, 서울 동작구 흑석동에 주로 분포한다"며 "이러한 부동산 재벌 언론사가 집 없는 서민을 위해 취재하고 보도할까"라고 반문했다.

그러면서 "방상훈 사장이 사는 흑석동 주택은 대지를 포함한 방 사장 일가의 토지가 4600평이고, 올해 주택공시가격은 154억원으로 2012년에는 이건희 삼성 회장 집을 제치고 전국에서 가장 비싼 주택으로 발표됐다"며 "방준오 부사장은 불과 15살에 이 흑석동 땅을 증여받아 서울시 토지 재산세 고액 납세자 6위에 뽑히기도 했다"고 지적했다.

김 의원은 2006년 흑석동 일대가 재정비촉진지구로 지정되는 과정에서 방 사장의 주택이 '녹지 체계 형성'이라는 명목하에 존치지역으로 지정되면서 지구 지정에서 빠진 점에 의혹을 제기했다. 그는 "방 사장 입장에서 토지를 보상받는 것보다 땅을 보유하면서 주변부 개발로 인한 개발 이득을 얻는 것이 더 큰 이득일 것"이라고 했다.

또 의정부 일대 토지 32만여평에 대해선 "이전이 확정된 미군부대와 맞닿아 있어 의정부시 계획대로 용지를 개발할 경우 도로 등 주변 인프라 개선으로 토지가격이 급등할 것"이라고 전망했다.

김 의원은 이어 "언론사가 과거에는 부동산 광고라는 간접적인 방식으로 이득을 취했지만, 이제는 자신들의 자산과 임대수익 상승, 부동산 개발이라는 직접적인 이해관계와 맞물려 있다"며 "언론사와 사주, 고위 임원의 재산공개는 언론의 영향력에 걸맞은 책임성을 지우고 공정하고 객관적인 보도를 하기 위한 기본 전제"라고 말했다.

그는 "언론의 잘못된 보도로 인한 피해를 구제하고자 하는 언론중재법이 개정을 앞두고 있다"며 "(오는) 27일 본회의장에서 꼭 통과되길 기대한다. 언론중재법 개정은 언론개혁의 끝이 아닌 시작"이라고 강조했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr