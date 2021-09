대구 지역산업 혁신 방안 등 중소벤처기업 의견 청취

16일 오후 열린 대구 북구 기업 현장 간담회에서 김학도 이사장이 발언하고 있다. 이날 중소벤처기업진흥공단은 산업통상자원중소벤처기업위원회 양금희 의원과 현장 간담회를 가졌다. 이번 간담회는 중소벤처기업 현장 애로를 청취하고, 소재·부품·장비 등 대구 지역 주력산업 현황을 점검하는 한편, 혁신성장 지원 방안과 관련한 제도개선 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

