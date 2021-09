진중권 "조성은 대화방, 폭파해야 할 이유 있었을 것"…조성은 "걱정 말라"

[아시아경제 김소영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 윤석열 전 검찰총장의 '고발 사주' 의혹 제보자 조성은씨가 김웅 국민의힘 의원과 나눈 텔레그램 대화방을 폭파했다고 밝힌 것을 두고 "이해가 안 간다"며 의문을 제기했다.

진 전 교수는 15일 자신의 페이스북을 통해 관련 기사를 공유하고 "왜 방을 폭파시켜 스스로 증거능력을 훼손하나"라며 이같이 지적했다. 그는 "뭔가 그렇게 하지 않으면 안 될 이유가 있었을 것"이라며 "왜 그래야 했을까"라고 했다.

조씨는 앞서 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "텔레그램 대화 소스를 디지털 원본 그대로 가지고 있고, 그것을 수사기관에 모두 제출했다"고 밝혔다.

이어 "손준성 검사 등이 해당 날짜에 대화로 자료를 송부하신 것은 전부 디지털 포렌식 과정과 진본확인을 마쳤기 때문에 사실관계로 입증됐다"며 "(포렌식 등 증거 확인 과정은) 우리나라 수사기관과 법정에서 인정되는 입증 과정이다. 정치공방으로 절차를 거친 증거입증의 내용이 없는 사실이 되는 것이 아니다"라고 설명했다. 그러면서 "야당과 윤석열 캠프는 대한민국 사법체계를 우습게 만들지 않길 바란다"고 덧붙였다.

이에 진 전 교수는 조씨가 게시한 이 글에 "방을 왜 폭파하셨나. 증거능력이 떨어진다던데"라고 댓글을 남겼다.

그러자 조씨는 "폭파가 아니라 보도 전 원 대화 디지털기록 원본들은 이미 저장해뒀다"며 "일반 재판으로 증거인정이 되는 방법을 통해 복합적이고 입체적인, 충분한 증거들을 다 제출했다. 이 디지털 기록이 하나만이 아니니 걱정하지 않으셔도 될 것 같다"고 맞받아쳤다.

