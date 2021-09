[아시아경제 이관주 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 5,400 등락률 +5.59% 거래량 132,235 전일가 96,600 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 총수 직접 소매걷은 '국가대표' 협의체…"수소 생태계 경쟁력 높일것"(종합)"기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축두산, 2021 수소모빌리티+쇼 참가…수소 기술 역량 뽐낸다 close 은 계열사인 두산모빌리티 이노베이션과 두산로보틱스에 각각 100억원, 60억원을 출자한다고 16일 공시했다. 출자 목적은 투자 및 운영 자금 확보다.

