삼성重, LNG추진 컨선 6척 8412억원 수주

[아시아경제 최대열 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,240 전일대비 20 등락률 +0.32% 거래량 6,469,603 전일가 6,640 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 삼성중공업, 8400억원 규모 컨테이너 6척 공사수주 삼성重, 中 닝보법인 철수…해외사업장 운영 효율 개선 일환삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트 close 은 유럽 지역 선사로부터 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 컨테이터선 6척을 8412억원에 수주했다고 16일 공시했다.

이번 선박은 연료절감기술과 삼성중공업이 자체 개발한 스마트십 솔루션 ‘에스베슬’이 적용된다. 2024년 11월까지 순차적으로 인도키로 했다.

이번 계약으로 삼성중공업은 올해 누적 수주금액을 78억달러로 끌어올렸다. 조선부문 목표치(71억달러)를 넘어섰다. 해양부문을 포함한 전체 목표치 91억달러도 연말 이전에 조기 달성이 가능할 것으로 회사는 내다봤다.

환경규제 강화로 친환경선박 수요가 늘고 있어 추가 주문이 있을 것으로 예상된다. 이 회사는 올해 선박 60척을 수주했는데 LNG 운반선이나 이중연료추진선 등 친환경 선박이 29척으로 절반에 달한다.

회사는 "세계 유일의 조선해양 통합 LNG 실증 설비를 활용한 기술차별화가 수주경쟁력"이라며 "LNG기자재 국산화를 위해 협업체제를 갖추는 등 제품경쟁력을 강화하는 데 힘쓰겠다"고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr