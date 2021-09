DB손보, 대형 사업장 안전진단컨설팅에 드론 활용

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 61,200 전일대비 600 등락률 -0.97% 거래량 22,217 전일가 61,800 2021.09.16 09:33 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 추석 명절 앞두고 차량 무상점검 서비스금리 1% 오르면 자본 수십조원 줄어든다…보험업계 '빨간불'(종합)보험사, 금리 1% 오르면 수십조 자본감소 '빨간불' close 은 고객사업장 안전진단컨설팅을 위해 드론을 활용한다고 16일 밝혔다.

기존 방식으로 불가능하거나 많은 시간을 들여야 했던 넓은 지역, 높은 구조물 등도 손쉽게 진단할 수 있게 됐다. 특히 단순 촬영이 아닌 열화상 카메라와 3D 측량용 카메라를 이용해 정량적 위험진단이 가능하다.

대형사업장이나 건설현장, 사고현장, 자연재해 등에 사용될 예정으로, 사업장에서는 인적, 물적, 사회적 손실을 사전에 방지할 수 있을 것으로 기대된다. DB손보는 지난 8일 태안 태양광 발전시설에서 첫 드론 조사를 진행, 4만개 패널 규모의 조사를 단 2시간 만에 끝냈다고 설명했다.

강점수 DB손보 위험관리연구소 소장은 "첨단기술을 융합해 취득한 데이터를 통해 향후 인공지능을 이용한 자동안전진단시스템을 구축할 계획을 가지고 있다"며 "빠르게 발전하는 첨단설비를 도입해 고객사업장 안전에 기여하는 것이 보험사로서 당연한 의무"라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr