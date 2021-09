[클릭 e종목] 'SK 첨단소재 성장전략' 목표가 유지

[아시아경제 황준호 기자] 대신증권은 16일 첨단소재 사업의 중장기 성장전략을 발표한 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 7,500 등락률 +2.79% 거래량 482,333 전일가 268,500 2021.09.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK E&S, 여수에 국내 최초 '항만 수소 복합스테이션' 만든다'2만7천명 관람' 수소모빌리티+쇼 폐막 "탄소중립 핵심, 수소산업 잠재력 확인"총수 직접 소매걷은 '국가대표' 협의체…"수소 생태계 경쟁력 높일것"(종합) close 의 목표주가를 40만원으로 유지했다.

SK는 최근 글로벌 1위 소재 기업 도약을 위한 성장전략을 발표했는데 주요 내용은 기존 사업과의 시너지 및 선제적 투자를 통해 미래 핵심소재 선점, 고부가 신규 영역에 대한 적극적 투자 및 협업을 통해 소재분야 역량 강화 등이다.

SK 첨단소재사업의 올해 추정 EBITDA는 1조1000억원 수준인데, 2025년까지 EBITDA를 3조4000억원(CAGR +34%)까지 늘릴 계획이다. 이를 위해 반도체 소재(2조7000억원), 전력/화합물 반도체(1조원), 그리고 배터리 소재(2조4000억원) 분야에 총 5조1000억원의 투자를 집행한다.

각 분야별 2025년 목표는 반도체 소재 매출액 4조7000억원·EBITDA 2조1000억원, 전력/화합물 반도체 매출액 1조원·EBITDA 0.4조원, 배터리 소재 매출액 3.1조원·EBITDA 9000억원이다.

