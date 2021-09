[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 이낙연 전 더불어민주당 대표의 사직안이 15일 본회의에 상정돼 처리될 예정이다.

고용진 민주당 수석대변인은 이날 오전 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “지도부는 많은 고민이 있었으나 이 전 대표의 결연한 의지와 충정을 존중해 의원직 사퇴서를 금일 본회의에서 상정처리하는데 합의했다”고 전했다.

이 전 대표의 사직안은 이날 오후 2시 본회의에서 국회 대정부 질문 시작 전 처리될 것으로 보인다.

앞서 박병석 국회의장은 전날 이 전 대표와 면담을 가진 뒤 “사퇴 의지를 들었다”며 “당과 협의해 결정하겠다”고 밝힌 바 있다.

