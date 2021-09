[아시아경제 한진주 기자] 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 718 전일대비 1 등락률 +0.14% 거래량 4,883,467 전일가 717 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유? close 는 전환사채 전환청구에 의해 최대주주가 포르투나제1호사모투자합자회사 외 1명에서 최정임 외 1명으로 변경됐다고 14일 공시했다. 최대주주의 지분율은 6.46%다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr