[아시아경제 한진주 기자] STX중공업 STX중공업 071970 | 코스피 증권정보 현재가 5,720 전일대비 160 등락률 +2.88% 거래량 268,464 전일가 5,560 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 STX중공업, 357억 규모 선박용 엔진 공급 계약 체결“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반토막 계좌 구원해 줄 “ㅇㅇㅇ” 바이오 株! 단 돈 4천 원대 황금주 close 은 고려전선에 대구공장 C사이트(호산동 357-120, 357-121번지) 토지와 건물을 313억원(실 매각액 284억원)에 양도한다고 14일 공시했다. 양도금액은 자산 총액의 약 6.69%다.

STX중공업은 "자산매각을 통한 재무구조 개선을 위해 토지와 건물을 양도하는 것이며 비영업 자산 매각으로 생산활동에 지장은 없다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr