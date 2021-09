삼성重, 中 닝보법인 철수…해외사업장 운영 효율 개선 일환

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,610 전일대비 140 등락률 +2.16% 거래량 3,084,622 전일가 6,470 2021.09.14 10:25 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트올 10대그룹 시총 80조 늘었다실적 발표 후 침체하던 조선주…수주 반등 기대감 close 은 중국 내 생산법인인 '닝보(寧波) 유한공사'를 철수할 계획이라고 14일 밝혔다.

법인이 소유한 토지 등 자산은 중국 정부가 인수할 예정이다. 삼성중공업은 잔여 공정을 연말까지 완료하고 내년 초 인수인계 절차를 마무리하기 위해 협의 중이다.

삼성중공업 중국 닝보법인은 1995년 설립해 26년 동안 거제조선소에 선박 블록을 공급해 왔다. 그러나 설비 노후화로 생산 효율이 떨어지면서 해외 사업장 운영 효율 개선 전략의 일환으로 철수를 결정하게 됐다.

삼성중공업 관계자는 "중국 내 2개 사업장에서 이뤄진 블록 제작은 향후 룽청(榮成)법인으로 일원화하고 집중 육성해 효율을 높여 나갈 계획"이라고 설명했다.

삼성중공업은 과거 호황기 선박 건조 물량 증가에 대응하고 원가 경쟁력 확보를 위해 1995년 중국 저장성 닝보시, 2006년에는 산둥성 룽청시에 선박 블록 생산 법인을 설립해 운영해 왔다. 지난해 말 기준 생산량은 각각 15만t, 20만t 규모다.

