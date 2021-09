[클릭 e종목]쇼핑앱 회원 123% 증가…"브랜드엑스코퍼레이션 매수의견"

[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 11,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,300 2021.09.14 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 브랜드엑스코퍼레이션, 2Q 영업익 30억…전년比 10%↓브랜드엑스, '젝시믹스' 발판 삼아…화장품·수영복 확장[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 에 대해 요가 브랜드 제시믹스의 신규 회원 증가세로 하반기 이익성장이 예상된다며 매수 투자의견과 목표주가를 1만5000원으로 신규 제시한다고 14일 밝혔다.

한경래 대신증권 연구원은 "퍼포먼스 마케팅을 바탕으로 한 온라인 미디어 커머스 업체인 점을 반영했다"며 "제시믹스 신규 회원 증가세와 6월 이후 광고비 절감에 따른 이익률 개선 확인, 상반기 대비 하반기, 2022년 외형 및 이익 동반 성장하는 점이 긍정적"이라고 설명했다.

브랜드엑스코퍼레이션은 요가, 필라테스 의류 브랜드 제시믹스를 보유한 업체다. 퍼포먼스 마케팅 업체 이루다, 셀프 네일 케어 판매 업체 젤라또랩 등을 연결 자회사로 두고 있다. 에슬레저 패션에서 생활 용품까지 다양한 소비재를 판매하며, 전체 매출의 80% 이상이 자사몰에서 발생하는 퍼포먼스 마케팅 기반 미디어 커머스 업체다.

올해 예상 매출 비중은 제시믹스 82%, 뉴브랜드 3%, 연결 자회사 15% 등이다.

제시믹스는 2019년 1분기 신규 회원수가 9만명이었지만 올해 2분기 21만6000명으로 확대됐다. 누적 회원수는 2019년 62만6000명에서 올해 2분기 174만4000명으로 1년반새 123% 고성장세를 달성했다. 경쟁사 대비 높은 가성비, 캐주얼, 언더웨어 등 카테고리 확장으로 소비자 수요에 맞는 판매 전략이 효과적이었다는 평가다.

사회적 거리두기로 올해 1분기까지 판매가 부진했지만, 2분기 제시믹스 매출액은 396억원으로 전년동기대비 32.9% 성장했다. 한 연구원은 "9월 제시믹스 블랙라벨 신제품 출시 및 재난지원금 효과가 기대된다"며 "하반기 매출액과 영업이익은 각각 1087억원, 158억원으로 상반기 대비 26.3%와 277.7% 증가할 전망"이라고 내다봤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr