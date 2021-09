SK이노, 울산 민·관 손잡고 산해진미(山海珍美) 플로깅

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 457,252 전일가 250,000 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 LG엔솔·SK이노, 배터리 사업 날개 달까?…美 전기차 인센티브 추진에 주목SK이노, 배터리주(株)로 자리 바꿈 시작…사업 분할이 계기SK이노베이션 "탈탄소 '그린 트랜스포메이션' CCS로 완성하겠다" close 이 울산지역 민·관·기업이 연합해 플라스틱으로부터 지구를 지키는 생활 속 케이-그린(K-Green) 실천에 참여한다.

SK이노베이션은 13일 대왕암공원 내 상설 야외무대에서 울산시, 그린리더울산협의회, 동구자원봉사센터, 울산사회복지관협회, 울산사회복지공동모금회, 우시산 등 민·관·기업과 함께 '산해진미(山海珍美) 자원재순환 플로깅'발대식에 참여했다.

이날 발대식에서는 플로깅 및 재순환사업 소개와 성금 전달, 병뚜껑 수집 퍼포먼스, 플로깅 체험 등을 진행할 예정이다. 또 발대식에 앞서 각 참여 주체들은 ‘기후위기 대응과 탄소중립 사회 실현을 위한 업무협약’을 체결한다.

협약에 따라 울산시는 행정기관 내 병뚜껑 수거함 설치와 공무원의 참여를 지원하게 된다. 또 그린리더협의회는 회원들의 플로깅과 병뚜껑 등 재활용품 배달을 지원하고, 동구자원봉사센터는 플로깅 활동 주관과 참여할 예정이다. 울산사회복지관협회는 민간시설 병뚜껑 수거함 설치와 재생화분 세트를 전달하고, 울산사회복지공동모금회는 사업비 배분과 행정 지원하며, 우시산은 재생화분 제작을 맡게 된다.

특히, SK이노베이션 울산콤플렉스(울산CLX)는 플로깅 및 재순환 활동을 추진을 위한 성금 3500만 원을 그린리더울산협의회에 지원하며, 구성원들은 플로깅 활동에도 직접 참여한다는 계획이다.

플로깅은 이날 체험에 이어 11월까지 3회(1차 대왕암공원, 2차 롯데백화점 광장, 3차 태화강국가정원)에 걸쳐 실시하며, 기업과 시민 자원봉사자가 참여해 기후위기 대응을 위한 플라스틱 사용 줄이기 및 분리수거 인식 개선 캠페인도 전개할 예정이다.

또한 9월부터 11월까지 울산 전역에서 자원 재순환 캠페인을 펼쳐 시민들의 페트병 뚜껑 수거를 유도하고, 모아진 페트병 뚜껑으로 재생화분을 제작해 관내 저소득층 1000세대에 전달할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr