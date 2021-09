헬릭스미스, CGT Plant 준공식 개최

[아시아경제 장효원 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 24,950 전일대비 200 등락률 -0.80% 거래량 111,146 전일가 25,150 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 헬릭스미스, 엔젠시스 국내 임상 2a상 첫 환자 투약…ALS 치료 기대헬릭스미스 '엔젠시스', 루게릭병 치료 대한 국내 임상 2a상 투여 개시헬릭스미스, 인간화 항체 신약 후보물질 ‘VM507’ 유럽 특허 획득 close 가 서울 마곡 본사에 유전자·세포치료제의 전문적 생산을 위한 ‘CGT Plant’를 설립하고 13일 온라인 준공식을 개최했다. 이번 행사는 코로나19 확산에 따른 방역지침에 따라 비대면 온라인으로 진행됐다.

이날 행사에는 권희충 한국유전자세포치료학회장, 이철균 한국생물공학회장, 이승규 한국바이오협회 부회장 및 싸이티바(Cytiva), GC녹십자EM, 머크(Merck), 싸토리우스(Sartorius), 써모피셔(Thermo Fisher) 등 업계 기관 및 기업에서 30여 명의 관계자가 참석했다.

헬릭스미스는 국내외 유전자·세포치료제 임상 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 CDMO(위탁개발생산) 사업에 진출하기로 결정했다. 글로벌 시장조사기관 프로스트&설리반(Frost&Sullivan)에 따르면 유전자·세포치료제 CDMO 시장은 2019년 15억2460만달러에서 연평균 31% 성장해 2026년 101억1340만달러에 이를 것으로 전망된다. 헬릭스미스는 유전자·세포치료제 공정 및 분석법 개발과 임상시료 생산을 목표로 CGT Plant를 설립했다.

바이러스 기반 유전자 및 세포치료제는 최근 연구개발이 활발한 분야로 유망한 신약이 기대되고 있다. CAR-T 세포치료제가 대표적이다. 반면에 국내에 특화된 시설과 전문적 노하우를 지난 CDMO 업체가 매우 제한적이다.

헬릭스미스 CGT Plant는 첨단바이오의약품 GMP(우수제조관리기준) 기준에 부합하는 운영 및 조직체계를 갖추고 있다. 크게 ▲바이러스벡터, CAR-T 등 유전자·세포치료제 생산을 담당하는 제조부문 ▲원자재, 반제품, 원료의약품 및 완제의약품 품질검사와 환경모니터링 검사를 담당하는 품질관리부문 ▲제조와 품질관리시험에 적합한 유틸리티 등을 생산공급하는 엔지니어링 부문 ▲이들 전반을 모니터링하면서 제품의 출하승인 등을 담당하는 품질보증 부문으로 구성됐다.

유승신 헬릭스미스 대표이사는 “헬릭스미스는 이번 CGT Plant 준공을 통해 글로벌 수준의 유전자·세포치료제 생산 능력을 갖췄다”며 “지난 25년 간의 경험과 노하우를 기반으로 유전자·세포치료제 개발 및 CDMO 사업에서 차별화된 경쟁력을 보여줄 것”이라고 말했다. 그는 이어 “자회사 카텍셀이 1호 고객사로, 신약개발 바이오테크 스타트업을 중심으로 국내외 고객 유치를 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

