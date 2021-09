[아시아경제 이민우 기자] 텔코웨어 텔코웨어 078000 | 코스피 증권정보 현재가 11,550 전일대비 100 등락률 +0.87% 거래량 7,013 전일가 11,450 2021.09.13 14:31 장중(20분지연) 관련기사 텔코웨어, SK텔레콤에 29억 규모...가상화 장비 기술지원 용역 계약[e 공시 눈에 띄네]코스피-1일텔코웨어, SKT와 29.6억원 규모 공급계약 체결 close 는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 5,000 등락률 -1.63% 거래량 138,979 전일가 307,000 2021.09.13 14:32 장중(20분지연) 관련기사 5G 기술로 발전소 통신장애 '수초만에' 잡는다 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 [클릭 e종목]'배당 증대' KT와 5G 장비 대장주 적극 매수하라 close 과 21억원 상당의 '2021년 TAS 통합 DB 구축' 용역 제공 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 5.8%에 해당하는 규모다.

