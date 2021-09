삼성증권, 추석 연휴 해외주식 데스크 운영

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 48,950 전일대비 150 등락률 -0.31% 거래량 96,302 전일가 49,100 2021.09.13 13:00 장중(20분지연) 관련기사 '10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트삼성증권 "신규 상장 ETN 거래시 금현물 ETN 증정" close 은 올해 추석 연휴에도 고객들이 해외주식을 편리하게 거래할 수 있도록 '해외주식 데스크'를 평일과 동일하게 운영한다고 13일 밝혔다.

9월에는 FOMC 등 주목해야 할만한 글로벌 경제변수들이 많아 실시간으로 '투자 리스크'에 대응하고자 하는 투자자들의 늘어난 니즈를 반영하기 위한 취지다.

해외주식 데스크 운영과 더불어 심야에도 환전할 수 있는 24시간 환전 서비스와 이벤트도 진행중에 있다. 해외주식 이벤트는 올 1월1일부터 7월31일까지 삼성증권에서 해외주식 거래가 없던 고객이 대상이다. 이벤트 신청일로부터 1개월 간은 미국주식 온라인 거래수수료가 0%로 적용된다. 매도시에만 미국 증권거래위원회에서 징수하는 기타거래세(SEC FEE) 0.00051%가 부과된다. 이후 11개월 동안에도 온라인으로 거래시 0.09%의 수수료로 매매할 수 있으며 매도시에는 마찬가지로 SEC FEE인 0.00051%가 추가로 발생한다.

특히 온라인으로 해외 ETF, ETN을 거래할 경우에는 0.045%의 수수료가 적용된다. 또 추석 연휴 기간 동안 지점은 문을 열지 않지만 신규로 계좌를 개설하고 해외투자를 시작할 수도 있다. 누구나 본인 명의 신분증, 스마트폰 그리고 다른 금융기관 계좌만 있으면 편리하게 비대면 계좌개설이 가능하다.

