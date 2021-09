"배달 오토바이, 개인용 오토바이보다 사고율 15배 이상"

배달 이륜차 사고 2건 중 1건 신호위반…중앙선침범도 5건 중 1건

[아시아경제 오현길 기자] 배달을 전문으로 하는 오토바이가 개인용 오토바이보다 사고율이 15배 이상 높은 것으로 나타났다.

12일 삼성화재 부설 삼성교통안전문화연구소는 배달 이륜차 사고위험 실태 및 안전대책 보고서에서 배달 전문(유상운송) 이륜차는 1대 당 1년에 2회 이상 교통사고가 발생하며, 이는 택시 등 영업용 자동차 사고율의 7배, 개인용 이륜차 사고율 보다는 15배 이상 높다고 밝혔다.

삼성화재에 2016년부터 2020년까지 접수된 이륜차 용도별 교통사고를 분석한 결과, 배달용 이륜차 교통사고는 2016년 8806건에서 2020년 1만793건으로 23% 증가했다.

배달용 이륜차 사고는 신호위반이나 중앙선침범 등 교통법규 위반 사고 빈도도 개인용 이륜차나 영업용 자동차보다 상대적으로 높았다. 배달 이륜차의 법규위반 운행 방지와 사고예방 안전관리 강화, 체험식 교통안전 교육 확대, 배달 이륜차 운전자 안전의식 제고가 시급한 것으로 나타났다.

배달용 유상운송 이륜차 교통사고 특성 분석 결과를 보면 교통법규 위반 사고의 65.6%는 신호위반 사고로 나타났으며, 개인용 이륜차의 신호위반 사고 점유율(45.6%)보다 1.5배 높았다. 또 5건 중 1건은 중앙선침범 사고로 발생하고 있으며 무면허 주행에 따른 사고(9.8%)였다.

사고 유형별로는 10건 중 4건(38.1%)이 과속 또는 안전운전불이행에 따른 앞차량과의 추돌사고였으며 갑작스런 진로 변경에 따른 주변 차량과의 충돌사고가 25.4%, 교차로에서 서행하지 않고 진입하다가 발생한 교차로내 사고도 24.2%가 발생했다.

유상용 삼성교통안전문화연구소 책임연구원은 "코로나19 장기화와 외식문화 트랜드 변화로 배달용 유상운송 이륜차 운행도 더욱 늘어날 것"이라며 "교차로 신호위반, 중앙선 침범, 급차로 변경 등 이륜차 법규위반 운행과 난폭 운전에 대한 지속적인 단속과 운전자 계도 등 안전관리 강화가 필요하다"고 말했다.

그러면서 "교통사고 위험성이 높은 운행 상황을 이륜차 운전자가 직접 경험할 수 있도록 하는 체험식 교통안전 교육 확대 등 다각적인 운전자 책임의식 강화 방안이 필요하다"며 "배달용 유상운송 이륜차 운전자 자격제도 신설을 통한 최소 운전 경력 및 사전 안전 지식을 검증할 수 있는 정부의 적극적인 제도개선이 필요하다"고 강조했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr