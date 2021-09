[아시아경제 최대열 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 9일 DSR DSR 155660 | 코스피 증권정보 현재가 11,850 전일대비 1,600 등락률 +15.61% 거래량 15,073,482 전일가 10,250 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 【주목】 '인공지능 국가전략' 발표, 앞으로 주가 영향은? <주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년미국 정부도 탐낸 세계 최초 신약! 7000% 초대형 재료 임박! close 에게 최근 시황변동과 관련해 공시대상이 있는지 조회공시를 요구했다.

