다나와, 경영권 매각 관련 다양한 방안 검토 중

[아시아경제 이민지 기자] 다나와는 지난달 경영권 매각 추진설과 관련한 조회공시 요구와 관련해 최대주주는 보유하고 있는 당사의 지분 매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토 중에 있다고 9일 밝혔다. 회사 측은"NH투자증권주식회사를 자문사로 선정한 후 필요한 사전 절차를 진행하고 있으며 현재까지 구체적으로 결정 것은 없다"고 전했다.

